Es wurden jeweils Geldbörsen, Bargeld und Zahlkarten entwendet.
Es ist davon auszugehen, dass der oder die Täter versuchten, weitere Fahrzeuge zu öffnen und im Zuge der Tatbeghungen möglicherweise durch Tür- bzw. Hausüberwachungskameras erfasst wurden.
Hinweise zu den Tätern nimmt die PI Zell unter 06542-98670 entgegen.
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass geparkte Fahrzeuge stets abgeschlossen werden sollten!
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)
Telefon: 06542-98670
pizell@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Diebstähle aus unverschlossenen PKWs