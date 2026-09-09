Diebstähle aus und von Fahrzeugen am Wochenende

Die Walze wurde wahrscheinlich mit einem Fahrzeug, z.B. einem Transporter, weggebracht.



Zwischen Freitag, 4. September, 17 Uhr, und Samstag, 5. September, 9:15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem mutmaßlich unverschlossenen orangefarbenen Ford Fiesta in der Albanstraße in Konz mehrere Wertgegenstände.



Trier



Zwischen Donnerstag, 3. September, 19 Uhr, und Freitag, 4. September, 8 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Saarstraße in Trier eine mit Lenkradschloss gesicherte, braun-beige Piaggio Vespa.



Am Freitag, 4. September, zwischen 0 Uhr und 5 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem mutmaßlich unverschlossenen weißen VW Polo in der Eurener Straße in Trier einen Geldbeutel.



Wer hat in einem dieser Fälle etwas beobachtet? Hinweise nehmen die Kriminalpolizei in Trier (0651 983-43390) oder die örtlichen Dienststellen in Saarburg (06581 91550) oder Trier (0651 983-44150) rund um die Uhr entgegen.



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