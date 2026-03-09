Diebstähle aus PKW - Tatverdächtiger festgenommen

Zuletzt waren die Stadtteile Ruwer und Pfalzel betroffen.

Ein zunächst unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu unverschlossenen Fahrzeugen und durchsuchte diese nach Bargeld und Wertgegenständen.

Durch Hinweise aus der Bevölkerung und Ermittlungsarbeit der Polizei konnte ein erster Tatverdacht gegen eine Person erlangt werden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gelang es dann im Rahmen gemeinsamer Einsatzmaßnahmen der Polizeiinspektion Schweich und des Kriminaldauerdienstes Trier den 25-jährigen Tatverdächtigen auf frischer Tat anzutreffen und vorläufig festzunehmen.

Der Tatverdächtige wurde am Sonntag, dem 8. März, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier, dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.



