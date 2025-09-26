Diebstähle aus PKW im Bereich Baumholder und Ruschberg

in Baumholder Stadtgebiet und Ruschberg, zu insgesamt 8 Diebstählen bzw. versuchten Diebstählen aus PKW. Der oder die bislang unbekannten Täter öffneten hierbei zur Nachtzeit die geparkten PKW der Geschädigten und entwendeten Bargeld etc.. Teilweise waren die geparkten PKW unverschlossen, was die Taten erleichterte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, geparkte PKW, gerade zur Nachtzeit, abzuschließen.

Täterhinweise werden an die Polizei Baumholder unter der Tel.nr.: 06783/9910 erbeten.



