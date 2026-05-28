Idar-Oberstein
Diebstähle aus Fahrzeugen in Idar-Oberstein - Polizei sucht Zeugen
Symbolbild
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dpa

Im Tatzeitraum von Mittwoch, 27.05.2026 16:15 Uhr, bis Donnerstag, 28.05.2026 07:00 Uhr, kam es im Idar-Obersteiner Stadtteil Göttschied zum Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen.


Bisher unbekannte Täter verschafften sich im Bereich Autenborn- /Hahnenrückstraße Zugang zu insgesamt drei, zum Tatzeitpunkt verschlossenen, Fahrzeugen. Aus den Fahrzeugen wurden diverse Wertgegenstände entwendet.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der genannten Straßen wahrgenommen haben, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.
Hinweise werden unter der bekannten Telefonnummer der Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegengenommen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de
Ansprechpartner: PK Backes


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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