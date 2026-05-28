Diebstähle aus Fahrzeugen in Idar-Oberstein - Polizei sucht Zeugen



Bisher unbekannte Täter verschafften sich im Bereich Autenborn- /Hahnenrückstraße Zugang zu insgesamt drei, zum Tatzeitpunkt verschlossenen, Fahrzeugen. Aus den Fahrzeugen wurden diverse Wertgegenstände entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der genannten Straßen wahrgenommen haben, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.

Hinweise werden unter der bekannten Telefonnummer der Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegengenommen



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de

Ansprechpartner: PK Backes





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