Diebstähle aus Autos im Stadtgebiet

Zwischen Donnerstag, 2. Januar, 11 Uhr, und Freitag, 3. Januar, 13:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheiben von drei Autos in einer Tiefgarage in der Anton-Caspary-Straße ein.

Der oder die Täter durchsuchten die Fahrzeuge und entwendeten in zwei Fällen Wertgegenstände.



Zwischen Montag, 23. Dezember, 12 Uhr, und Freitag, 3. Januar, 15:44 Uhr, warfen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines LKWs in der Metternichstraße ein. Die Täter entwendeten verschiedene Werkzeuge und eine Kiste Bier.



Zwischen Freitag, 3. Januar, 19 Uhr, und Samstag, 4. Januar, 11:19 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Kleintransporters in der Rudolf-Diesel-Straße ein. Der oder die Täter öffneten alle Türen des Fahrzeugs, entwendeten aber scheinbar nichts.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



