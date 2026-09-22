Diebstähle an und aus Fahrzeugen



Im Inneren des Fahrzeuges wurde dieses nach Wertgegenständen durchsucht.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Im Zeitraum 18.09.2026 bis 21.09.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu mehreren im Bereich der Justus-von-Liebig-Straße in Wittlich abgestellten Lastkraftwagen. Hier wurden die Tankdeckel gewaltsam geöffnet und Kraftstoff entwendet.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Im Zeitraum 20.09.2026, 17:30 Uhr bis 21.09.2026, 07:30 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich der Schloßstraße in Dodenburg abgestellten Personenkraftwagen und entwendete das hintere Kfz-Kennzeichen.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 21.09.2026 begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem in der Händelstraße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen, demontierte fachmännisch den Heckscheibenwischer und entwendete diesen.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



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Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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