Die Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Neben mehreren Verkehrsunfällen, darunter zwei Unfälle mit verletzten Personen sowie einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne erforderliche Fahrerlaubnis, beschäftigten die Einsatzkräfte auch ein Pkw-Brand, eine gefährliche Körperverletzung in einer Diskothek sowie ein Randalierer in der Fußgängerzone von Oberstein.



Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen



Am 19. Juni, gegen 14:15 Uhr kam es auf der L175 zwischen Herborn und Tiefenstein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem abbiegenden Pkw und einem überholenden Motorrad. Der Motorradfahrer sowie seine Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.



Brand eines Pkw



Gegen 14 Uhr geriet ein Pkw auf einem Parkplatz an der B270, Höhe Mittelreidenbach, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt in Brand und brannte vollständig aus. Der Fahrzeugführer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, verletzt wurde niemand. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die B270 zeitweise voll gesperrt werden.



Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung in einer Diskothek



In der Nacht zum 20. Juni kam es sowohl in bzw. vor einer Diskothek in Idar-Oberstein zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der insgesamt mehrere Beteiligte leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen verlagerte sich ein zunächst im Veranstaltungsgebäude entstandener Konflikt nach draußen, wo es zu weiteren Auseinandersetzungen kam. Die Polizei konnte Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung ermitteln; die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.



Verkehrsunfall mit verletzter Person



Am 20. Juni, gegen 17:30 Uhr kam eine Pkw-Fahrerin auf der L162 zwischen Wirschweiler und Sensweiler aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt, konnte sich jedoch mit Unterstützung eines Ersthelfers selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.



Minderjähriger verursacht Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss



Ein am 21. Juni, gegen 4 Uhr zunächst als Sachbeschädigung gemeldeter Vorfall im Stadtteil "Hohl" stellte sich im Nachgang als Verkehrsunfall heraus. Ein minderjähriger Fahrzeugführer beschädigte mit einem Pkw einen Briefkasten sowie eine Mauer und entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Jugendliche ermittelt werden; ein Atemalkoholtest ergab 0,77 Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wird gegen den Jugendlichen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss insbesondere für junge Menschen weitreichende Konsequenzen haben kann. Neben strafrechtlichen Folgen drohen unter anderem erhebliche Probleme bei der Schadensregulierung durch Versicherungen sowie Nachteile beim späteren Erwerb einer Fahrerlaubnis. Die Polizei appelliert daher eindringlich, niemals unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ein Fahrzeug zu führen.



Mann mit Messer sorgt für Polizeieinsatz in Oberstein



Nach einer Meldung über eine männliche Person mit einem Messer im Bereich eines Imbissgeschäfts in Oberstein konnte die Polizei einen 35-jährigen in einer nahegelegenen Bushaltestelle antreffen und in Gewahrsam nehmen. Das mitgeführte Messer wurde sichergestellt.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass keine konkrete Bedrohung von Personen mit dem Messer stattgefunden hatte; der Einsatz sorgte aufgrund der Örtlichkeit jedoch für erhebliche Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Zudem war der Mann bereits zuvor wegen eines anderen Vorfalls in der Fußgängerzone polizeilich in Erscheinung getreten und hatte einen Platzverweis erhalten.



Die Polizei Idar-Oberstein bittet daher insbesondere mögliche Geschädigte oder Zeuginnen und Zeugen, die sich im Bereich des Imbisses oder der angrenzenden Bushaltestelle aufgehalten haben und Angaben zu möglichen bedrohlichen Situationen machen können, sich zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





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