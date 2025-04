Die Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Es wurden 15 Verkehrsunfälle, darunter mehrere Unfallfluchten aufgenommen, 17 Strafanzeigen und 72 "sonstige Vorgänge" bearbeitet. Hierunter fallen alle Einsätze, bei denen keine strafrechtliche Handlung vorliegt, wie z.B. Ruhestörungen, Vermisste oder hilflose Personen.



Im Vergleich zu den zurückliegenden Wochenenden (ca. 70-80 Einsätze) war doch ein spürbarer Anstieg der Einsatzzahlen zu verzeichnen. Am Freitag und Samstag wurden insgesamt 5 Vermisstenfälle bearbeitet, bei denen glücklicherweise alle Personen wohlbehalten angetroffen wurden.



Zudem wurden zwei Geschwindigkeitskontrollen in den jeweiligen 70er-Zonen im Bereich der B41/ Einmündung Saarstraße und auf der L175 in Fahrtrichtung Tiefenstein durchgeführt. Im Verlauf wurden einige Verwarnungen ausgesprochen, als auch Ordnungswidrigkeitenanzeigen eröffnet.



Am Samstagabend kam es gegen 20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen am Bahnhof in Idar-Oberstein, wodurch ein 15-jähriger leicht verletzt wurde. Der genaue Tathergang ist zurzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Circa eine halbe Stunde zuvor sei es laut Mitteilungen bereits schon einmal zu einer verbalen Auseinandersetzung mehrerer Jugendlichen gekommen. Ob diese im Zusammenhang mit der körperlichen Auseinandersetzung stehen ist zurzeit noch unklar.



