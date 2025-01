Die Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Es wurden 11 Verkehrsunfälle aufgenommen, 17 Strafanzeigen gefertigt und 44 "sonstige" Vorgänge bearbeitet.



Am Freitagabend wurden mehrere Verkehrskontrollen vor der Dienststelle durchgeführt. Bei einer der Kontrollen wurde bei einem Fahrzeugführer ein intensiver Cannabisgeruch im Auto wahrgenommen. Ein freiwilliger Drogenvortest bestätigte die Vermutung. In der Folge wurde dem Fahrer Blut abgenommen und der Führerschein sichergestellt.



Am Samstagabend fand der Neujahrsempfang des Kreisverbandes Birkenfeld der AfD in der Messehalle in Idar-Oberstein statt.

Zeitgleich fand eine Mahnwache des Vereins "Demokratisches Netzwerk Hunsrück-Hochwald" unweit der Messehalle statt. In der Spitze nahmen ca. 300 Personen an der Mahnwache teil. Sowohl der Neujahrsempfang, als auch die Mahnwache liefen aus Sicht der Polizei problemlos ab.



Am Sonntag kam es gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Kobachstraße in Idar-Oberstein. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam die Unfallverursacherin aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit von ihrer Spur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 18-jährige Unfallverursacherin unter dem Einfluss von mehreren Drogen stand. Unter anderem war der Test positiv auf THC und Kokain. Gegen sie wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.



