Die Ermittlungen im Fall der mysteriösen Granulat-Häufchen im Stadtgebiet Wittlich

Wittlich (ots) -



Am Dienstag, den 25. November, meldete eine besorgte Bürgerin der Polizeiinspektion Wittlich, dass sie im Bereich der St.-Martin-Straße, Kasernenstraße und Römerstraße mehrere kleinere Häufchen eines Granulats festgestellt habe. Aufgrund der unbekannten Substanz befürchtete sie, es könnte sich um Gift handeln.



Da bereits am Vortag eine ähnliche Meldung bei der Polizei Wittlich eingegangen war, wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Wittlich diverse Proben entnommen und die betroffenen Stellen gereinigt. Das Veterinäramt wurde mit der Analyse der Substanz beauftragt und übernimmt die abschließende Untersuchung. Das Ergebnis steht derzeit noch aus.



Dann, am 3. Dezember, die überraschende Wendung: Eine 23-jährige Wittlicherin meldete sich beim Veterinäramt. Die Meldungen über die mysteriösen Häufchen im Stadtgebiet seien ihr nicht entgangen - sie habe da so eine Vermutung.

Sie selbst vermisste seit einiger Zeit ihre entlaufene Katze. Und weil das Internet bekanntlich alles weiß, habe sie einem gut gemeinten Tipp gefolgt: Katzenstreu auslegen, damit Mieze den Heimweg findet.

Gesagt, getan. Sie legte Katzenstreu als gedachten Wegweiser und Orientierungshilfe für ihre Katze aus, damit sie wieder nachhause findet.



Ein liebevoll gemeinter Wegweiser für eine abenteuerlustige Katze und ungewollter Auslöser für große Besorgnis.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell