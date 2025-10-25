Demonstrationen in Birgel





In diesem Zusammenhang kam es in der Nähe der Veranstaltungsstätte zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr zu zwei angemeldeten Demonstrationen.



Beide Demonstrationen verliefen friedlich. Die Anzahl aller Demonstrationsteilnehmer bewegte sich im mittleren zweistelligen Bereich.



Vor Ort waren die Versammlungsbehörde des Vulkaneifelkreises und die Polizeiinspektion Prüm personell im Einsatz.



