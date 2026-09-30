"Das würde mir stinken" - PKW landet in Havariebecken einer Biogasanlage



Aufgrund von Bauarbeiten auf der Hauptstraße in Richtung Bonerath musste eine 68-jährige Pkw-Fahrerin im Bereich der Biogasanlage offenbar kurzfristig warten. Möglicherweise aufgrund eines Missverständnisses befuhr sie das Privatgelände und übersah dabei ein etwa 2 bis 2,5 Meter tiefes Havariebecken. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr sie ungebremst in das Becken hinein.

Ein anwesender Bauarbeiter reagierte geistesgegenwärtig, sprang dem Fahrzeug hinterher und half der Fahrerin aus dem Pkw. Ihr Sicherheitsgurt hatte sich verklemmt, sodass sie sich nicht selbstständig befreien konnte.

Glücklicherweise öffneten sich beim Eintauchen des Fahrzeugs sämtliche Fenster sowie die Kofferraumklappe. Dadurch konnten die beiden sieben und neun Jahre alten Kinder den bereits versunkenen Pkw eigenständig durch ein Fenster verlassen. Durch das beherzte Eingreifen des Bauarbeiters konnte schließlich auch die Fahrzeugführerin unverletzt gerettet werden.

Am Pkw entstand vermutlich ein wirtschaftlicher Schaden von etwa 10.000 Euro. Im weiteren Verlauf wurde der Pkw mittels eines Krans aus dem Havariebecken geborgen.

Die Arbeiten an der Unfallstelle konnten gegen 18:30 Uhr beendet werden.

Da die Fahrzeugführerin angab, über das Gelände der Biogasanlage geleitet worden zu sein, kann derzeit ein Missverständnis nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei Schweich bittet daher insbesondere Zeugen, die zum Unfallzeitpunkt ebenfalls über das Gelände der Biogasanlage geleitet wurden oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06502/91570 zu melden.



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