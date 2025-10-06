Das verlängerte Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 02.10.2025 bis zum 05.10.2025

Die Veranstaltungen in der Stadt verliefen ruhig.



Unter anderem kam es jedoch zu folgenden Einsätzen:



Frau schlägt mit Schlagstock gegen Scheiben



Trier, 03.10.25 - Am Mittag des 03.10.25 erhielt die Polizei die Mitteilung, dass eine Frau mit einem Tennisschläger gegen die Scheibe eines Kiosks in der Treviris Passage schlagen würde. Bei Eintreffen der Beamten konnte die Frau sitzend angetroffen werden.

Die Frau war bereits kurz zuvor im Rahmen eines Einsatzes wegen Streitigkeiten bekannt geworden. Sie zeigte sich alkoholisiert und aufbrausend. Bei der Durchsuchung wurde in einer ihrer Taschen ein Schlagstock gefunden und sichergestellt. Die Frau gab an, mit diesem Schlagstock gegen die Kiosk-Scheibe geschlagen zu haben. Glücklicherweise entstand dabei kein Sachschaden.

Die Frau wurde aufgrund ihres Verhaltens zur Verhinderung weiterer Straftaten, dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.



Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen in Trier



Trier, 05.10.25 - Am 05. Oktober 2025 kam es gegen 12:00 Uhr am Johanniterufer in Trier zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine Pkw-Fahrerin beabsichtigte an der Ampel in der Dampfschiffstraße nach links auf die B49 abzubiegen. Ein weiterer Pkw-Fahrer überfuhr eine rote Ampel und kollidierte mit der Fahrerseite der abbiegenden Fahrzeugführerin.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin des abbiegenden Fahrzeugs zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrer stand unter Schock, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab.



