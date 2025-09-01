Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier



Dabei sollen eine Metallstange sowie ein Messer im Spiel gewesen sein.

Die beschriebene Personengruppe konnte nach Alarmierung der Einsatzkräfte schnell im Bereich der Konstantinstraße angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung der Personen konnten die gemeldeten gefährlichen Gegenstände nicht gefunden werden.

Nach derzeitigem Stand hatte eine vierköpfige Gruppe einen 29jährigen Mann zunächst verbal provoziert. Aus der Gruppe heraus sei der Mann dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden und der Geschädigte sei zu Boden gegangen. Dort hätte die Personengruppe dann gemeinschaftlich auf den Verletzten eingetreten. Der Mann wurde dadurch leicht verletzt.

Es wird davon ausgegangen, dass der Vorfall durch mehrere Passanten beobachtet wurde.

Um eine umfassende Klärung des Sachverhaltes zu gewährleisten, bittet die PI Trier um Zeugenhinweise unter 0651-983-44150.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-983-44150

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell