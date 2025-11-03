Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 31.10.2025 bis zum 02.11.2025





Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:



Einsatz des DEIG nach Körperverletzung



Trier, Freitag, 31. Oktober 2025 - Am Freitag, den 31.10.2025, gegen 13:45 Uhr, wurde die Polizei Trier zu einer Körperverletzung im Bereich der Luxemburger Straße gerufen. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine Person Verletzungen im Gesichtsbereich erlitten und blutete aus der Nase.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der mutmaßliche Beschuldigte zunächst nicht mehr vor Ort. Kurze Zeit später kehrte er jedoch zur Einsatzstelle zurück. Im Rahmen der Identitätsfeststellung verweigerte der Mann die Herausgabe seines Ausweises sowie die Angabe seiner Personalien. Eine daraufhin beabsichtigte Durchsuchung seiner Person lehnte er ebenfalls ab.

Als der Beschuldigte fixiert werden sollte, leistete er erheblichen Widerstand. Dabei schlug er, nachdem er sich teilweise aus dem Griff der Polizeibeamten befreien konnte, mit einer einseitig angelegten Handfessel um sich. Um die Situation zu beenden, wurde durch die eingesetzten Kräfte das Distanz-Elektroimpulsgerät (DEIG) eingesetzt.

Der Mann konnte im Anschluss fixiert und zur Dienststelle verbracht werden. Er erlitt eine leichte Schürfwunde. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt. Der Geschädigte der vorausgegangenen Körperverletzung wurde mit einer Nasenfraktur zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Körperverletzung nach Streitigkeiten auf dem Viehmarktplatz - Tatverdächtiger identifiziert



Trier, Freitag, 31. Oktober 2025 - Am Freitagabend, den 31.10.2025, gegen 22:22 Uhr, wurde der Polizei Trier eine größere Personengruppe auf dem Viehmarktplatz gemeldet, die in Streit geraten war. Im Verlauf der Auseinandersetzung eskalierten die Streitigkeiten und es kam zu einem Gerangel zwischen mehreren Beteiligten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen trat ein Mann als Hauptaggressor auf. Im Zuge des Geschehens wurden zwei Personen am Hinterkopf verletzt. Nach Zeugenangaben wurde hierbei vermutlich eine Glasflasche als Schlagwerkzeug eingesetzt.

Im Anschluss entfernte sich eine Gruppe der Beteiligten vom Ereignisort. Aufgrund eines von einem Zeugen gefertigten Fotos konnte der mutmaßliche Beschuldigte im Nahbereich festgestellt und identifiziert werden. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss.

Die verletzten Personen wurden medizinisch versorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.



