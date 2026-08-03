Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 31.07.2026 bis zum 02.08.2026





Aus Sicht der Polizei verlief das Olewiger Weinfest überwiegend friedlich. Hierzu wurde eine gesonderte Pressemitteilung veröffentlicht.



Unter anderem kam es zu folgenden Einsatzgeschehen:



Versuchter Diebstahl aus Pkw - Polizei rät zum Verschließen von Fahrzeugen

Trier, 01. August 2026 - In der Nacht zum 1. August 2026 kam es im Bereich der Bachwies in Trier zu einem versuchten Diebstahl aus einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das betroffene Fahrzeug nicht verschlossen. Eine bislang unbekannte Person durchwühlte den Innenraum des Fahrzeugs. Nach derzeitigem Stand wurde jedoch nichts entwendet.

Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, erneut auf die Bedeutung einfacher Sicherungsmaßnahmen hinzuweisen. Fahrzeughalter werden gebeten, ihre Fahrzeuge stets ordnungsgemäß abzuschließen und keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen. Bereits das konsequente Verschließen von Fahrzeugen kann Gelegenheitsdiebstähle wirksam verhindern.



Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer in Trier



Trier, 31. Juli 2026 - Am Freitag, den 31. Juli 2026, gegen 16:20 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Moltkestraße/Bismarckstraße in Trier zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Fahrer eines Pkw die Moltkestraße in Fahrtrichtung Roonstraße. Nachdem er zunächst angehalten hatte, fuhr er ein Stück in den Kreuzungsbereich ein. Dabei übersah er einen Motorradfahrer, der die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Schöndorfer Straße befuhr. Der Motorradfahrer verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Er erlitt leichte Verletzungen am linken Arm sowie an der Schulter. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden.



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