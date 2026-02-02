Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 30.01.2026 bis zum 01.02.2026





Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:



Polizeieinsatz am Kornmarkt - Mehrere Personen in Gewahrsam genommen



Trier, Kornmarkt - In der Nacht zum 1. Februar 2026 gegen 01:15 Uhr wurde der Polizei eine Personengruppe gemeldet, die auf dem Kornmarkt Passanten anpöbelte und aggressiv sei.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die beschriebene Gruppe vor Ort antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Im Anschluss wurde der gesamten Gruppe aufgrund ihres Verhaltens ein Platzverweis erteilt. Ein Teil der Personen kam diesem erst nach längerer Diskussion nach.

Eine Person zeigte sich gegenüber den Beamten fortwährend aggressiv, pöbelte, spuckte auf den Boden und weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung, dem Platzverweis nachzukommen. Sie wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde ein verbotener Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt.

Eine weitere Person aus der Gruppe zerdrückte während des Einsatzes eine Bierdose, wodurch ein Beamter mit Bier überschüttet wurde. Auch diese Person wurde zur Dienststelle verbracht und später dort abgeholt.



Zwei weitere Beteiligte verhielten sich ebenfalls unkooperativ und kamen dem ausgesprochenen Platzverweis lautstark und provokant nicht nach. Auch sie wurden in polizeilichen Gewahrsam genommen.



Trunkenheitsfahrt - Fahrer mit 2,47 Promille



Trier, Bitburger Straße - Am 30.01.26 gegen 15:30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug, welches auf der Bitburger Straße Schlangenlinien fuhr. Das gemeldete Fahrzeug konnte in der Hornstraße durch die eingesetzten Kräfte angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Während der Verkehrskontrolle wurden bei dem Fahrzeugführer deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille.

Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel des Fahrzeugführers wurden sichergestellt. Der Fahrer wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle verbracht.



