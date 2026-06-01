Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 29.05.2026 bis zum 31.05.2026





Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:



Verkehrsteilnehmer mit 2,85 Promille in Trier gestoppt



Trier, 31. Mai 2026 - Am Samstagabend gegen 20:33 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsteilnehmer in der Zurmaiener Straße gemeldet, der durch unsichere Fahrweise auffiel.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten das betreffende Fahrzeug in der Zurmaiener Straße anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Das Ergebnis eines Atemalkoholtests ergab einen Wert von 2,85 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende strafrechtliche Maßnahmen eingeleitet.



Randalierer in Gewahrsam genommen



Trier, 31. Mai 2026 - In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurde der Polizei gegen 03:00 Uhr eine randalierende Person in der Luxemburger Straße gemeldet. Nach ersten Mitteilungen soll der Mann Mülltonnen sowie Verkehrsschilder umhergeworfen haben.

Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den mutmaßlichen Verursacher vor Ort an. Während des Einsatzes zeigte sich die Person aggressiv und aufbrausend und völlig uneinsichtig.

Der Mann wurde schließlich in polizeilichen Gewahrsam genommen.



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