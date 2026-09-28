Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 25.09.2026 bis zum 27.09.2026





Unter anderem kam es zu folgenden Einsatzgeschehen:



Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen im Raum Trier



Im gesamten Bereich Trier kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren einige der betroffenen Fahrzeuge nicht verschlossen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen. Wertsachen sollten grundsätzlich aus dem Fahrzeug mitgenommen und das Fahrzeug beim Verlassen ordnungsgemäß verschlossen werden.

Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter werden gebeten, ihr Fahrzeug stets sorgfältig zu sichern und keine Wertgegenstände im Innenraum zurückzulassen.

Die Polizei empfiehlt:



- Fahrzeug beim Verlassen immer abschließen - auch bei nur kurzer

Abwesenheit.

- Keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurücklassen.

- Auch Taschen, Rucksäcke oder andere Gegenstände nicht sichtbar

im Innenraum liegen lassen.

- Fenster und Türen vollständig schließen.



Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorradfahrer in Trier



Am 26.09.2026 kam es gegen 11:25 Uhr in der Zewener Straße in Trier zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Der Motorradfahrer befuhr die Zewener Straße aus Richtung Trier kommend. Zeitgleich fuhr der Fahrer eines Pkw aus Richtung der B49 in den Einmündungsbereich der Zewener Straße ein. Hierbei übersah er zunächst den herannahenden Motorradfahrer.

Als der Pkw-Fahrer den Motorradfahrer bemerkte, leitete er noch eine Bremsung ein. Der Motorradfahrer konnte dem Pkw jedoch nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der Fahrerseite des Fahrzeugs.

Infolge der Kollision wurde der Motorradfahrer über die Motorhaube des Pkw geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-98344150

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