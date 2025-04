Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 25.04.25 bis zum 27.04.25

Es kam dabei unter anderem zu folgendem Einsatzgeschehen:



Auseinandersetzung am Willy-Brandt-Platz



In der Nacht von Samstag auf Sonntag, am 27. April 2025, kam es gegen 1:00 Uhr zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen am Willy-Brandt-Platz. Der Vorfall begann, als eine Gruppe die andere nach einem Feuerzeug für eine Zigarette fragte. Nachdem die Anfrage abgelehnt wurde, trennten sich die Gruppen zunächst. Kurz darauf folgte ein Wortwechsel, der abrupt in Gewalt umschlug. Die Beschuldigten schlugen und traten auf die Geschädigten ein. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug eine Beschuldigte mit einem mitgeführten Notfallhammer auf die Füße eines der Geschädigten. Nachdem die Täter von den Geschädigten abließen, entfernten sie sich vom Tatort. Die Polizei konnte die Tätergruppe jedoch im nahen Umfeld antreffen und kontrollieren. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde der Notfallhammer sichergestellt. Die verletzten Geschädigten wurden zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Zur weiteren Sachverhaltsaufnahme wurden die Beschuldigte auf hiesige Dienststelle verbracht.



