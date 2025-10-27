Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 24.10.2025 bis zum 26.10.2025





Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:



Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der L42 zwischen Olk und Ralingen



Ralingen, 24. Oktober 2025 – Am Freitagabend, gegen 20:50 Uhr, ereignete sich auf der L 42 zwischen Olk und Ralingen ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Ein Autofahrer war mit seinem PKW auf der L42 in Richtung Ralingen unterwegs, als er aufgrund einer großflächigen Ölspur die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden PKW, der in Richtung Olk fuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurden der entgegenkommende Fahrer sowie dessen Beifahrerin verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des aus Olk kommenden Fahrzeugs erlitt Verletzungen und wurde ärztlich behandelt.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Verunreinigung der Fahrbahn wurde die Straßenmeisterei verständigt, um die Ölspur zu beseitigen.



Unfall auf der B268 – Fahrer verletzt



Trier, 24. Oktober 2025 – Am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 268 zwischen Trier und Pellingen ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines PKW verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Autofahrer die B268 aus Trier kommend in Richtung Pellingen. In einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW kam schließlich im Straßengraben zum Stillstand. Zeugen gaben an, dass der Fahrer mit einer den örtlichen Gegebenheiten angepassten Geschwindigkeit unterwegs war.

Im Verlauf des Unfalls knickte die Rückenlehne des Fahrersitzes, wodurch der Mann auf die Rückbank geschleudert wurde. Zur Rettung des Fahrers musste die Feuerwehr die hintere Fahrertür heraustrennen.

Der verletzte Fahrer wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



