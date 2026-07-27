Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 24.07.2026 bis zum 27.07.2026 - KW 30





Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:



Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss



Am 25.07.2027 gegen 4 Uhr befuhr der Unfallverursacher mit seinem PKW die Igeler Straße in Trierweiler in Fahrtrichtung Igel.

Der weitere unfallbeteiligte PKW befand sich ordnungsgemäß abgeparkt am rechten Fahrbahnrand.

Der beschuldigte Fahrer fuhr auf gerader Strecke in den Gegenverkehr und anschließend in den geparkten PKW. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille.

Der Führerschein wurde sichergestellt.

Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und wiesen erhebliche Beschädigungen im Frontbereich auf.



Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kraftradfahrer



Der alleinige Unfallbeteiligte befuhr mit seinem Krad die K9 von Ralingen kommend in Fahrtrichtung Kunkelborn. In einer Rechtskurve geriet dieser aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und auf der Fahrbahn liegendem Kies auf die Gegenfahrbahn und touchierte die dortige Schutzplanke. In Folge der Kollision wurde der Fahrer vom Kraftrad über die Leitplanke in den Graben geschleudert, wo er zum Liegen kam. Das Fahrzeug rutschte nach der Kollision ca. 50m weiter über die K9 in die Einmündung eines dortigen Feldwegs.

Der Fahrer verletzte sich durch den Unfall schwer und wurde durch einen RTW ins BKT verbracht. Am Fahrzeug sowie der Leitplanke entstand Sachschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten beim Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Aufgrund dessen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.



Verkehrsunfall mit Flucht in der Olewiger Straße



Ein unfallbeteiligtes Fahrrad befuhr auf der rechten Fahrspur die Olewiger Straße in Fahrtrichtung Kaiserstraße.

Beim dortigen Kreisverkehr beabsichtigte der Radfahrer in die Kaiserstraße einzufahren. Kurz vor dem Kreisel wurde er auf der linken Fahrspur von drei Kleinkrafträdern überholt, welche vor ihm nach rechts in die Ostallee abbogen.

Aufgrund mangelnden Sicherheitsabstandes des letzten Kraftrads musste der Radfahrer eine Vollbremsung durchführen, wobei er zu Fall kam und sich überschlug.

Er wurde mittels Rettungswagen mit Verletzungen ins Krankenhaus verbracht.



In diesem Fall bittet die Polizei um Mithilfe durch die Bevölkerung. Wer kann Hinweise zu den unfallbeteiligten Kleinkrafträdern geben?



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-98344150

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell