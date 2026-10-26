Trier
Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 23.10.2026 bis zum 25.10.2026
KW43
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Polizeidirektion Trier

Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen: Verkehrsunfall in Trier: Pkw überschlägt sich - Fahrerin unter Alkoholeinfluss Trier, 25. Oktober 2026 - In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 01:15 Uhr in der Saarstraße in Trier zu einem Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand.

Lesezeit 1 Minute

Die Fahrerin blieb unverletzt.
Nach bisherigen Erkenntnissen kam die Fahrerin mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Wohnmobil. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich ihr Fahrzeug und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Das Wohnmobil wurde durch die Kollision verschoben und beschädigte dabei einen weiteren geparkten Pkw.
Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei der Fahrerin eine Atemalkoholkonzentration von 1,48 Promille fest. Sie wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.
Der Pkw der Fahrerin war nicht mehr fahrbereit. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß § 315c StGB eingeleitet.

Mehrere Fahrzeuge in Trier mit grüner Farbe beschmiert – Polizei
sucht Zeugen

Trier, 24. Oktober 2026 – In der Schützenstraße in Trier wurden am Samstagabend gemeldet, dass mehrere Fahrzeuge mit grüner Farbe beschmiert wurden.
Als Tatverdächtige kommen eine oder mehrere bislang unbekannte Personen infrage. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.
Die Polizei Trier bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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