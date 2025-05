Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 23.05.2025 bis zum 25.05.2025

Dieser ereignete sich auf einem Parkplatz mit einem Leichtkraftfahrzeug (45 km/h). Die 18-Jährige fuhr ohne Zustimmung des Fahrzeughalters mit dessen Fahrzeug über den Parkplatz. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor die Fahrerin in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug, das sich anschließend überschlug. Glücklicherweise zog sich die Fahrerin lediglich leichte Verletzungen zu. Sie wurde dennoch zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Durch den Unfall qualmte das Fahrzeug stark, was zur Auslösung des Rauchmelders im 2. Obergeschoss eines angrenzenden Mehrfamilienhauses führte. Zum Zeitpunkt des Alarms befand sich der Bewohner nicht in seiner Wohnung. Die Feuerwehr nahm sich der Sache an und gelangte über ein Fenster in die Wohnung. In der Wohnung wurde eine Benachrichtigung hinterlassen, um den Eigentümer über den Vorfall zu informieren.



Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer - PKW flüchtig



Am 23.05.2025, gegen 14:45 Uhr ereignete sich in der Kohlenstraße, nahe der Kreuzung zur Gustav-Heinemann-Straße, ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw, wobei der Pkw derzeit flüchtig ist. Eine separate Pressemitteilung liegt hierzu bereits vor.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Trier

Anna-Lea Cavelius



Telefon: 0651-983-0

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell