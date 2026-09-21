Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 18.09.2026 bis zum 20.09.2026





Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Geschädigter im Bereich eines Grünstreifens mit zwei bislang unbekannten Jugendlichen in ein Streitgespräch. Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigte durch einen der beiden Jugendlichen mit Pfefferspray besprüht und dadurch verletzt.

Der Geschädigte wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Die beiden bislang unbekannten Tatverdächtigen wurden von einem Zeugen wie folgt beschrieben:



- männlich, etwa 14 bis 17 Jahre alt

- beide etwa 175 cm groß

- beide schwarz gekleidet

- einer der Jugendlichen hatte kurze blonde Haare

- der andere hatte kurze schwarze Haare



Nach der Tat flüchteten die beiden Jugendlichen in Richtung Hauptbahnhof. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität der beiden Jugendlichen geben können, sich bei der Polizei zu melden.



Feuerwerkskörper entzündet Laub in Regenrinne



Am Samstag, 19. September 2026, kam es gegen 15:00 Uhr in der Pestalozzistraße in Trier zu einem kleineren Brandereignis.

Nach bisherigen Erkenntnissen spielten mehrere Kinder mit Feuerwerkskörpern. Beim Werfen eines Böllers in die Luft landete dieser in einer Regenrinne eines Gebäudes. Dort befindliches Laub entzündete sich infolge dessen. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Gefahren beim Umgang mit Feuerwerkskörpern hin. Feuerwerk sollte ausschließlich bestimmungsgemäß und unter Beachtung der geltenden Sicherheits- und Altersvorschriften verwendet werden. Insbesondere Kinder sollten nicht mit Feuerwerkskörpern hantieren.



Rückfragen bitte an:



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Telefon: 0651-98344150

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