Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 18.07.2025 bis zum 20.07.2025

Hierbei kam es unter anderem zu folgenden Einsatzgeschehen:



Körperliche Auseinandersetzung vor Lokal "Newtons" in Trier - Eine Person verletzt



Trier - Am 20.017.25 gegen 05:20 Uhr wurde der Führungszentrale Trier eine körperliche Auseinandersetzung zwischen circa 20 Personen vor der Lokalität "Newtons" gemeldet. Nach erster Mitteilung soll eine Person dabei mit einer Glasflasche zugeschlagen haben, wodurch ein Beteiligter eine Schnittverletzung erlitt und blutete.

Vor Ort konnte eine größere Personengruppe angetroffen werden, welche zunächst getrennt wurde. Angaben zufolge saß der Geschädigte zusammen mit weiteren Personen auf einer Parkbank, als ein erheblich alkoholisierter, dem Geschädigten unbekannter Mann ohne erkennbaren Grund begann, den Geschädigten anzupöbeln. Nach einer verbalen Reaktion des Geschädigten entriss der Beschuldigte einer Person ein Glas und schlug nach dem Geschädigten. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt.

Beide Parteien wurden durch die hinzugerufene Rettungswagen-Besatzung medizinisch versorgt und in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht.



Verkehrsunfall in der Domänenstraße Trier - Alkoholisierter Fahrer verursacht Kollision mit geparkten Fahrzeugen



Trier - Am 19.07.25 gegen 03:20 Uhr ereignete sich in der Domänenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit zwei geparkten Fahrzeugen kollidierte. Vor Ort konnten Anzeichen für einen vorigen Alkoholkonsum festgestellt werden. Im Anschluss wurde der Fahrer auf die Dienststelle verbracht. Dort wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Ebenfalls wurde sein Führerschein sichergestellt. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.



