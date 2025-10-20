Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 17.10.2025 bis zum 19.10.2025





Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:



Motorradfahrer bei Unfall in der Sickingenstraße leicht verletzt



Trier, 25. Oktober 2017 - Am 25. Oktober gegen 18:20 Uhr ereignete sich auf der Sickingenstraße in Trier ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Motorradfahrer.

Ein Radfahrer befuhr die Sickingenstraße in Richtung Petrisberg und beabsichtigte, nach links abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Motorradfahrer stark ab und stürzte infolgedessen.

Der Motorradfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Diebstahl von Handyhülle



Trier, 19. Oktober 2025 - Am Abend des 19. Oktober gegen 20:00 Uhr kam es in der Paulinstraße in Trier zu einem Vorfall in einem Schnellimbiss. Drei Personen betraten das Lokal und entwendeten die Handyhülle eines Angestellten. Nach einer verbalen Auseinandersetzung verließen sie zunächst den Imbiss. Kurz darauf kehrten die Personen zurück, einer von ihnen mit einer Metallstange in den Händen. Es kam erneut zu einem Streit, bei dem eine der Personen vermeintlich Pfefferspray versprühte, ohne jedoch die Mitarbeiter zu treffen. Anschließend flüchteten die Personen.

Im Rahmen einer Fahndung konnte die Polizei die drei Personen feststellen. Die entwendete Handyhülle konnte jedoch nicht mehr aufgefunden werden. Stattdessen wurde eine Deoflasche aufgefunden, die möglicherweise als Ersatz für das Pfefferspray genutzt wurde.



