Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 17.04.2026 bis zum 19.04.2026



Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:



Aggressiver Autofahrer bei Verkehrskontrolle - Kokain und keine

Fahrerlaubnis



Trier, 18. April 2026, 10:00 Uhr - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte bei einem Fahrzeugführer deutliche Anzeichen eines möglichen Betäubungsmitteleinflusses fest.

Der Mann zeigte sich während der Kontrolle äußerst aggressiv und unkooperativ. Im Zuge der anschließenden Maßnahmen trat er nach den Beamten und sperrte sich deutlich. Zudem beleidigte er die Polizeikräfte fortlaufend.

Bei der Durchsuchung seiner persönlichen Gegenstände wurde in seinem Geldbeutel Kokain aufgefunden. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens wurde er anschließend in polizeilichen Gewahrsam genommen.



Mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Pkw - Polizei bittet um

Hinweise



Im Stadtgebiet kam es erneut zu mehreren Diebstählen aus unverschlossenen Pkw. Unbekannte Täter nutzten dabei die Gelegenheit und entwendeten Gegenstände aus Fahrzeugen, die nicht ordnungsgemäß verschlossen waren.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich darauf hin, Fahrzeuge stets sorgfältig abzuschließen und keine Wertgegenstände im Innenraum zurückzulassen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten oder möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-983-44150

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