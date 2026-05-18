Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 15.05.2026 bis zum 17.05.2026





Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:



Ladendiebstahl mit anschließenden Beleidigungen in Trier



Trier, 15. Mai 2026 - Am Freitagvormittag gegen 11:00 Uhr kam es in der Galeria Kaufhof in Trier zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein männlicher Tatverdächtiger eine Flasche Likör, indem er diese in seinem Rollstuhl versteckte.

Der Mann wurde anschließend durch einen Ladendetektiv angesprochen. Im weiteren Verlauf verhielt sich der Tatverdächtige aggressiv und beleidigte fortlaufend sowohl die eingesetzten Ladendetektive als auch die hinzugezogenen Polizeibeamten.



Sachbeschädigung durch Graffiti an Transporter - Polizei sucht Zeugen



Trier, 16. Mai 2026 - In der Gerberstraße in Trier kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti.

Bislang unbekannte Täter brachten im Verlauf der Nacht ein Graffito an der rechten Fahrzeugseite eines am Fahrbahnrand abgestellten Transporters an und beschädigten hierdurch das Fahrzeug.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise den Tätern geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-983-44150

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