Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 14.08.2026 -17.08.2026

Im Rahmen der unmittelbaren Fahndung konnten die drei Männer algerischer Nationalität im Alter zwischen 20 und 50 Jahren gefasst und vorläufig festgenommen werden. Gegen den 20jährigen Haupttäter wurde nach Vorführung vor dem Haftrichter die Untersuchungshaft angeordnet.



Nachdem die beiden Mittäter zunächst auf freien Fuß gekommen waren, fielen sie bereits tags darauf erneut wegen Diebstahls von Parfum und Schmuck in einem Kaufhaus in der Simeonstraße auf. Auch hier hatte die direkte polizeiliche Fahndung zum Aufgreifen der flüchtenden Täter geführt. Die anschließende Personendurchsuchung brachte noch weiteres Diebesgut aus mehreren Geschäften zu Tage. Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Männer ebenfalls dem Haftrichter vorgeführt, der abermals die Untersuchungshaft anordnete.



Open Air Kino im Nells Park - Gemeinsame Streifen von Ordnungsamt und

PI Trier



Im Rahmen der aktuellen Open Air Kino Reihe im Nells Park führen das Ordnungsamt Trier in Form des Kommunalen Vollzugsdienstes zusammen mit Beamten der PI Trier Präventivstreifen im Bereich des Veranstaltungsgeländes durch, welches teilweise für den allgemeinen Durchgangsverkehr für die Austragung des Kinos gesperrt ist.

Bereits am ersten Veranstaltungstag widersetzte sich ein Mann der Aufforderung des eingesetzten Sicherheitspersonals und schlug einem Sicherheitsmitarbeiter ins Gesicht. Der Angreifer flüchtete zwar, konnte aber aufgrund der Personenbeschreibung zweifelsfrei identifiziert werden.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der PI Trier unter 0651-983/44150 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-98344150

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