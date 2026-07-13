Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 10.07.2026 bis zum 12.07.2026





Das Zurlaubener Weinfest ist aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Die Einsatzkräfte ziehen eine positive Bilanz der Veranstaltung.



Unter anderem kam es zu folgenden Einsatzgeschehen:



Aggressiver Mann nach Bedrohung in Gewahrsam genommen



Trier. Am Sonntag, 12. Juli 2026, gegen 07:00 Uhr, kam es im Bereich der Ostallee in der Nähe einer Tankstelle zu einem Polizeieinsatz aufgrund des aggressiven Verhaltens eines Mannes.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Beschuldigte mit einer Eisenstange gegen Bäume und Straßenschilder. Als eine Person die Toilettenanlage der Tankstelle verließ, ging der Mann auf diese zu und bedrohte sie. Der Geschädigte konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen und verständigte über den Notruf die Polizei.

Die eingesetzten Polizeikräfte trafen den Beschuldigten vor Ort an und fixierten ihn. Da er sich weiterhin aggressiv verhielt, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten und Gefahren in polizeilichen Gewahrsam genommen.



Körperliche Auseinandersetzung in der Stockstraße



Trier. In den frühen Morgenstunden des Samstags, 11. Juli 2026, gegen 04:00 Uhr, wurde die Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in der Stockstraße informiert. Nach ersten Meldungen sollen mehrere Personen mit Stühlen aufeinander losgegangen sein.

Mehrere Streifenwagen suchten daraufhin die Örtlichkeit auf. Im Bereich der Bushaltestelle an der Treviris-Passage trafen die Einsatzkräfte auf einen blutenden Mann, der angab, kurz zuvor zusammengeschlagen worden zu sein.

Nach Angaben des Personals der betroffenen Gaststätte hatten sich die weiteren Beteiligten beim Eintreffen der Polizei bereits entfernt. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der angetroffene Mann zuvor als Aggressor aufgetreten sein. Demnach hätten sich die anderen Beteiligten gegen einen Angriff seinerseits mit einer Glasflasche unter anderem durch den Einsatz von Stühlen zur Wehr gesetzt.

Die Hintergründe sowie der genaue Ablauf des Geschehens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



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