Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 09.10.2026 bis zum 11.10.2026





Unter anderem kam es zu folgenden Einsatzgeschehen:



Körperliche Auseinandersetzung auf dem Basilika Vorplatz - Polizei

sucht Zeugen



In der Nacht zum Samstag, 10. Oktober 2026, kam es gegen 1 Uhr auf dem Basilika Vorplatz in Trier zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich zunächst ein Streitgespräch, nachdem eine Gruppe von einer anderen angesprochen worden war. Im weiteren Verlauf schlugen zwei bislang unbekannte männliche Personen auf einen Mann ein und traten zudem auf ihn ein.

Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen in Richtung Innenstadt. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab. Gegenüber der Polizei wollte er keine weiteren Angaben zum Vorfall machen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizei zu melden.



Beleidigung eines Polizeibeamten



Am Sonntagmorgen, 11. Oktober 2026, gegen 7:19 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung vor einem Lokal in der Trierer Jakobstraße gemeldet.

Vor Ort unterzogen die eingesetzten Beamten mehrere Personen einer Kontrolle. Dabei verhielten sich der Beschuldigte sowie eine weitere Person aufbrausend und missachteten die Anweisungen der Polizeibeamten. Im weiteren Verlauf steigerte sich die Aggressivität der beiden Personen.

Als der Beschuldigte schließlich aufgefordert wurde, Abstand zu halten, beleidigte er einen Polizeibeamten. Zu dem Sachverhalt wollte keine der Personen Angaben machen.



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Polizeidirektion Trier

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Telefon: 0651-98344150

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