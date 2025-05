Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 09.05.2025 bis zum 11.05.25

Unter anderem kam es dabei zu folgenden Einsatzgeschehen:



Öffentlichkeitswirksamer Polizeieinsatz in der Trierer Fußgängerzone - alkoholisierter Mann mit Messer in Gewahrsam genommen



Trier, 10. Mai 2025 - Wie bereits berichtet, kam es am 10.05.2025 zu einem polizeilichen Einsatz mit erheblicher öffentlicher Aufmerksamkeit. Hierbei wurde in der Trierer Fußgängerzone eine männliche Person gemeldet, die durch lautstarkes Pöbeln auffiel, augenscheinlich stark alkoholisiert war und ein langes Messer in der Hosentasche mit sich führte. Sofort eingesetzte Interventionskräfte der Polizeiinspektion Trier konnten den Mann dank eindeutiger Zeugenhinweise schnell lokalisieren und vor Ort fixieren. Da der Betroffene den polizeilichen Aufforderungen zunächst nicht nachkam und weiterhin im Besitz des Messers war, wurde er unter Androhung des Schusswaffengebrauchs zu Boden gebracht und anschließend entwaffnet. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte eine erhebliche Alkoholisierung, woraufhin der Mann in polizeiliches Gewahrsam genommen wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen bestand zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefahr für unbeteiligte Dritte.



Psychisch auffällige Person mit Messer am Saar-Mosel-Platz



Konz - Am Freitagabend, den 09.05.2025, gegen 22:15 Uhr wurde, wie bereits berichtet, die Polizeiinspektion Saarburg durch einen Passanten in der Konzer Innenstadt über eine männliche Person mit einem Messer am Saar-Mosel-Platz informiert, welche sich auffällig verhalte und auf Bierflaschen am einstechen sei. Durch die eingesetzten Polizeibeamten kann die beschriebene Person kurze Zeit später mit einem Küchenmesser in unmittelbarer Nähe zum Saar-Mosel-Platz festgestellt werden. Da der 46-jährige Verantwortliche den Aufforderungen der Beamten vor Ort nicht nachkommt, muss zwecks Lagebewältigung das Distanzelektroimpulsgerät (Taser) eingesetzt werden. In der Folge wurde der Verantwortliche aufgrund starker psychischer Auffälligkeiten in das Mutterhaus Mitte nach Trier verbracht.



Polizeieinsatz in Trier: Messer, Reizgas und Drogen bei nächtlichem Einsatz sichergestellt



Trier - Am 10.05.2025 gegen 1 Uhr nachts, meldete eine Person bei der Eisdiele "Calchera" der Polizei vier verdächtige Personen, von denen eine augenscheinlich ein großes Messer mit sich führte. Nach Angaben des Zeugen hatte die Person das Messer mehrfach aus dem Hosenbund gezogen, ohne jedoch jemanden aktiv zu bedrohen. Zudem sei durch dieselbe Person Reizgas versprüht worden, wobei es auch hierbei zu keinen gezielten Angriffen kam.

Im Rahmen des umgehend eingeleiteten Einsatzes konnten Einsatzkräfte vor Ort eine auf die Beschreibung passende dreiköpfige Personengruppe feststellen. Die Personen wurden unter Vorhalt der Dienstwaffe und unter Androhung des Schusswaffengebrauchs zu Boden gesprochen. Eine Person musste aufgrund fehlender Kooperationsbereitschaft durch die Polizeibeamten zu Boden gebracht werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden ein Küchenmesser sowie eine Reizgasdose sichergestellt. Im Rahmen der Durchsuchung, konnten bei einer Person mehrere Verpackungseinheiten Marihuana aufgefunden werden. Diese wurden sichergestellt. Weitere Maßnahmen wurden auf hiesiger Dienststelle durchgeführt.



