Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 08.05.2026 bis zum 10.05.2026





Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:



Ohne Führerschein und betrunken gefahren



Trier, Südallee, 09.05.2026, 02:30 Uhr - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Einsatzkräfte bei einem Fahrzeugführer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle gab der Beschuldigte zudem an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Gegen den Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



Schlägerei mit mehreren Beteiligten Im Newtons



Trier, Newton's, 09.05.2026, 08:00 Uhr - Der Polizei wurde am frühen Morgen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen im Club "Newton's" gemeldet. Noch während der Anfahrt der eingesetzten Streifen ging eine weitere Mitteilung ein, wonach sich mittlerweile etwa 8 bis 10 Personen an der Schlägerei beteiligen würden. Dabei seien zudem Gläser sowie Stühle geworfen worden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Auseinandersetzung weiterhin im Gange. Mehrere beteiligte Personen mussten zunächst getrennt werden.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass zunächst ein Streit zwischen zwei Personen eskalierte. Nachdem die beiden Hauptbeteiligten zunächst voneinander getrennt worden waren, kam es erneut zu einem Angriff, der schließlich in einer unübersichtlichen Schlägerei mündete.



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