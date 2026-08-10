Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 07.08.2026 bis zum 09.08.2026





Unter anderem kam es zu folgenden Einsatzgeschehen:



Raubdelikt während Fußballspiel - Polizei bittet um Zeugenhinweise



Trier, 10. August 2026 - Im Zusammenhang mit dem Fußballspiel zwischen Eintracht Trier und der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz kam es am Samstag, 8. August 2026, zu einem Raubdelikt im Bereich hinter der Tribüne.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den beteiligten Personen machen können, sich bei der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0651/983-44130 entgegen.



Mehrere Fahrzeuge in Trier beschädigt - Polizei bittet um

Zeugenhinweise



Trier, 10. August 2026 - In der Nacht von Samstag, 8. August 2026, auf Sonntag, 9. August 2026, wurden in der Arnulfstraße in Trier insgesamt vier geparkte Pkw beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Fahrzeuge jeweils auf der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der bislang unbekannten Täterschaft geben können, sich zu melden.



Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrer flüchtet zu Fuß



Trier, 9. August 2026 - In den frühen Morgenstunden des 9. August 2026 kam es gegen 3:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Eurener Straße in Trier.



Der Fahrer eines Pkw befuhr die Eurener Straße aus Richtung Euren kommend in Fahrtrichtung "Über Brücken". In der Ortslage Trier kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit dem Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort und kollidierte mehrfach mit einem weiteren, davor geparkten Fahrzeug.



Nach dem Unfall verließ der Fahrer seinen Pkw und versuchte, zu Fuß von der Unfallörtlichkeit zu flüchten. Im Rahmen der eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte er angetroffen und kontrolliert werden. Dabei stellten die Einsatzkräfte Anzeichen eines Alkoholkonsums fest.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde seine Fahrerlaubnis sichergestellt.



An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-98344150

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