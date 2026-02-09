Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 06.02.2026 bis zum 08.02.2026





Eine Pressemeldung zu einem Polizeieinsatz in der Trierer Innenstadt vom 07.02.2026 wurde gesondert veröffentlicht.



Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:



Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Langsur



In der Nacht zum 8. Februar 2026 kam es gegen 01:00 Uhr in Langsur zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw befuhr die L 43 aus Richtung Trierweiler kommend in Fahrtrichtung Langsur.

Im Bereich einer Kurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen vorherigen Alkoholkonsum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille.



Trunkenheitsfahrt und Ingewahrsamnahme in Trier



Am 7. Februar 2026 gegen 04:30 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über einen unsicher geführten Pkw im Bereich der Kaiserstraße in Trier ein. Das betreffende Fahrzeug konnte kurze Zeit später in der Saarstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Bei dem Fahrzeugführer wurden deutliche Hinweise auf einen Alkoholkonsum festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille.

Nachdem der Fahrer mit dem Ergebnis sowie den daraus resultierenden Konsequenzen konfrontiert wurde, zeigte er zunehmend aggressives Verhalten und beruhigte sich überhaupt nicht mehr. Aus diesem Grund wurde er im weiteren Verlauf in das Gewahrsam der Polizei verbracht.



