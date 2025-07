Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 04.07.2025 bis zum 06.07.2025

Die Versammlungen im Bereich der Trierer Innenstadt verliefen größtenteils friedlich. Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen am Wochenende:



Verfolgungsfahrt mit Zweirad durch Trier



Trier - Am Samstag, den 05.07.25 gegen 19:00 Uhr kam es im Stadtgebiet Trier zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Leichtkraftrad, nachdem sich der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle entziehen wollte.

Im Rahmen ihrer allgemeinen Streifentätigkeit fiel Polizeibeamten gegen 19:00 Uhr ein Zweirad in der Paulinstraße auf, das einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Noch während der Streifenwagen wendete, konnte beobachtet werden, wie das Zweirad unvermittelt in die Maarstraße einbog und dort durch aufgestellte Poller flüchtete. Der Sichtkontakt zum Fahrzeug ging zunächst verloren. Wenige Minuten später wurde das Zweirad in der Max-Brandt-Straße erneut gesichtet. Der Fahrer setzte seine Flucht über einen Fußweg fort. An der Lichtzeichenanlage im Wasserweg in Fahrtrichtung Avelsbacher Straße konnte das Fahrzeug schließlich aus ca. 200 Metern Entfernung beobachtet werden, wie es die rote Ampel missachtete und bei Rotlicht die Kreuzung passierte. Es entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt, die sich über die Nellstraße und Domänenstraße bis zur Brühlstraße erstreckte. Eine zusätzliche Streifenbesatzung sperrte die Domänenstraße, woraufhin der Fahrzeugführer mit hoher Geschwindigkeit auf den angrenzenden Fußweg auswich, um der Kontrolle zu entgehen. In der Brühlstraße konnte das Leichtkraftrad schließlich gestoppt und der Fahrer kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug aktuell nicht zugelassen war. Zudem war ein Versicherungskennzeichen angebracht, das einem anderen Fahrzeug zugeordnet ist. Sowohl die Fahrerlaubnis des Fahrers als auch das Leichtkraftrad wurden sichergestellt. Bei der Durchsuchung der Person wurde in einer Bauchtasche eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Der Mann räumte den zeitnahen Konsum ein, was durch einen positiv verlaufenen Urintest bestätigt wurde. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.



Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhofsvorplatz - Mehrere Personen verletzt



Trier - Am Sonntag, den 06. Juli 2025, kam es gegen 17:00 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Trier zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Im Verlauf eines Streits eskalierte die Situation und mündete in Handgreiflichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch eine Person aus dem Kreis der Beschuldigten Pfefferspray eingesetzt. Dabei erlitten mehrere Beteiligte Reizungen und leichte Verletzungen. Gegen mehrere Personen wurden Strafverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-983-0

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell