Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 02.10.2026 bis zum 04.10.2026





Unter anderem kam es zu folgendem Einsatz:



Streitigkeiten in der Grabenstraße - Person in Gewahrsam genommen



In der Nacht zum Sonntag, 4. Oktober 2026, kam es gegen 01:30 Uhr im Bereich der Grabenstraße in Trier zunächst zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen.

Die eingesetzten Polizeikräften trafen die beteiligten Personen vor Ort an.

Während der Sachverhaltsaufnahme und Fertigung einer Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung zeigte sich eine Person weiterhin uneinsichtig und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Auch einem daraufhin ausgesprochenen Platzverweis kam die Person nicht nach.

Da der Mann den Platzverweis weiterhin nicht befolgte und sich in keiner Weise beruhigen wollte, wurde er in Gewahrsam genommen.



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