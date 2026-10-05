Trier
Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 02.10.2026 bis zum 04.10.2026
KW40
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Polizeidirektion Trier

Mit insgesamt 131 erfassten Einsatzlagen (davon 30 Strafanzeigen und 16 Verkehrsunfälle) liegt ein durchschnittliches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier.

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Unter anderem kam es zu folgendem Einsatz:

Streitigkeiten in der Grabenstraße - Person in Gewahrsam genommen

In der Nacht zum Sonntag, 4. Oktober 2026, kam es gegen 01:30 Uhr im Bereich der Grabenstraße in Trier zunächst zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen.
Die eingesetzten Polizeikräften trafen die beteiligten Personen vor Ort an.
Während der Sachverhaltsaufnahme und Fertigung einer Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung zeigte sich eine Person weiterhin uneinsichtig und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Auch einem daraufhin ausgesprochenen Platzverweis kam die Person nicht nach.
Da der Mann den Platzverweis weiterhin nicht befolgte und sich in keiner Weise beruhigen wollte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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