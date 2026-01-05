Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 02.01.2026 bis zum 04.01.2026





Ladendiebstahl in Galeria Kaufhof - Täter auf frischer Tat ertappt



Am Donnerstag, den 2. Januar 2026, kam es gegen 11 Uhr in einem Kaufhaus in der Simeonstraße zu einem Ladendiebstahl. Der Ladendetektiv beobachtete einen Mann dabei, wie er mehrere Parfümflaschen an sich nahm und anschließend eine Umkleidekabine aufsuchte.

Dort versuchte der Täter, die Verpackungen der Waren mit einem mitgebrachten Messer zu öffnen. Der Mann wurde noch in der Umkleidekabine auf frischer Tat gestellt und festgehalten. Der Wert der Parfümflaschen liegt im oberen dreistelligen Bereich.



Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger



Am Donnerstag, den 2. Januar 2026, kam es gegen 15:20 Uhr in der Straße Am Weidengraben in Trier zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde.

Ein Pkw befuhr die genannte Straße und wollte dort rechts abbiegen. Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn geriet das Fahrzeug während des Abbiegevorgangs ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Fußgänger, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg befand. Der Mann stürzte infolgedessen zu Boden.

Im Anschluss begaben sich die beteiligten Personen gemeinsam zur Wohnanschrift des Fußgängers. Dort verlor der Mann im Treppenhaus kurzzeitig das Bewusstsein. Ein hinzugezogener Rettungswagen brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen.



