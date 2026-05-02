Dachstuhlbrand





Im Haus selbst sind zwei Parteien gemeldet, die noch vor Eintreffen der Feuerwehr und Polizei das Haus unverletzt verlassen konnten.



Der Brand selbst fand auf dem Dachboden am dortigen Dachgebälk statt. Die Feuerwehren aus Üdersdorf, Daun und Bleckhausen konnten den Brand löschen und ein Übergreifen auf das Nachbarhaus verhindern. Es ist von einem entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 300.000 Euro auszugehen. Im Rahmen der Brandbekämpfung mussten Teile des Daches abgetragen werden.



Neben 30 Einsatzkräften der zuvor genannten Feuerwehren, befanden sich ebenfalls zwei Besatzungen des DRK und zwei Beamte der Polizeiinspektion Daun vor Ort.



Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Seitens der Feuerwehr wurde eine Brandstiftung ausgeschlossen.



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