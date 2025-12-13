Dachstuhlbrand

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sowie der Polizei bestätigte sich der Brand an einem Dachstuhl eines Einfamilienhauses.

Der 67-jährige Hauseigentümer wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die weiteren Hausbewohner blieben unverletzt.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern derzeit noch an.



Im Einsatz befanden sich starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren, der Rettungsdienst sowie die Polizei Bitburg.



