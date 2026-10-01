Idar-Oberstein
Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses
Symbolbild

Symbolbild

dpa

In der Nacht vom 30.09.2026 auf den 01.10.2026 kam es zu einem Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in 55743 Idar-Oberstein.

Lesezeit 1 Minute

Ein noch im Anwesen befindlicher Anwohner konnte durch die Feuerwehr über den Balkon gerettet werden. Dieser wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte zudem ein Übergreifen des Feuers auf ein Nachbargebäude verhindert werden. Der Dachstuhl sowie das oberste Wohngeschoss brannte fast vollständig ab. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Während des Einsatzes war die Hauptstraße im Bereich Idar vollständig gesperrt. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren