Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses

Ein noch im Anwesen befindlicher Anwohner konnte durch die Feuerwehr über den Balkon gerettet werden. Dieser wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte zudem ein Übergreifen des Feuers auf ein Nachbargebäude verhindert werden. Der Dachstuhl sowie das oberste Wohngeschoss brannte fast vollständig ab. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Während des Einsatzes war die Hauptstraße im Bereich Idar vollständig gesperrt. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell