Dachstuhl gerät in Vollbrand

In den frühen Morgenstunden geriet der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Straße Zur Wallmauer in Trier-Pfalzel in Vollbrand.

Die Feuerwehr ist aktuell noch dabei, den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Häuser zu verhindern. Das brennende Haus und die angrenzenden Häuser wurden evakuiert. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



