Crossmaschine entzieht sich Verkehrskontrolle

Der Fahrzeugführer versuchte sich der beabsichtigten Verkehrskontrolle zu entziehen, beschleunigte das Fahrzeug und überholte mehrere Fahrzeuge in Richtung OT Idar. Im weiteren Verlauf befuhr dieser auch den Gehweg, wo dieser aufgrund eines Fußgängers abbremsen musste und so letztlich von den Polizeibeamten gestellt und an der weiteren Flucht gehindert wurde. Der Fahrzeugführer, ein 24 jähriger aus dem Landkreis Birkenfeld, stand zudem unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Gegen die Person wurden diverse Strafverfahren eingeleitet, u.a. aufgrund Trunkenheit im Verkehr sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Idar-Oberstein Personen, welche durch das Fahrverhalten gefährdet wurden oder Angaben hierzu machen können, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-561-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





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