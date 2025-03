Code Blue - Kriminalfall lösen unter Anleitung. Ein voller Erfolg!

Am vergangenen Freitag hatten potenzielle Bewerber die Möglichkeit, einen interaktiven Kriminalfall zu lösen und ihre Fähigkeiten als Nachwuchsermittler unter Beweis zu stellen.

In insgesamt vier Gruppen wurden die Teilnehmer durch verschiedene Stationen geführt, beginnend mit der Entgegennahme eines Notrufs, über den Tatort und die Spurensicherung bis hin zur finalen Identifizierung und Festnahme des Täters.



Die Veranstaltung wurde von Kolleginnen und Kollegen der Schutz- und Kriminalpolizei Idar-Oberstein begleitet, die den Teilnehmenden wertvolle Einblicke in die Polizeiarbeit gewährten. Die Rückmeldungen der Nachwuchsermittler aus den Landkreisen Kreuznach, Bernkastel-Wittlich, Trier und Birkenfeld waren durchweg positiv. Viele Teilnehmer äußerten den Wunsch, sich zeitnah bei der rheinland-pfälzischen Polizei bewerben zu wollen.



Aufgrund des großen Interesses und der positiven Resonanz plant die Polizei Idar-Oberstein, diese Art der Nachwuchsveranstaltung gegen Ende des Jahres zu wiederholen. Der genaue Termin wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.



