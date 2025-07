Christopher Street Day in Trier - 1000 Menschen feiern friedlich

Trier (ots) -



Am Samstag, 19. Juli 2025, fand in Trier der jährlich vom queeren Zentrum Schmit-z e.V. organisierte Aufzug zum Christopher Street Day statt. Gut eintausend Menschen zogen am frühen Nachmittag friedlich von der Porta Nigra durch die Innenstadt bis zum Konstantinplatz. Anschließend fanden sich zahlreiche Teilnehmende zur Abschlussveranstaltung mit Bühnenprogramm im Queergarten, auf dem Gelände hinter der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, ein. Dort waren neben verschiedenen anderen Gruppen auch Vertreterinnen und Vertreter des Polizeipräsidiums Trier und des VelsPol Rheinland-Pfalz (Verband lesbischer und schwuler Polizeibediensteter) mit einem Infostand vertreten. Auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer besuchte die Abschlussveranstaltung.



Aus polizeilicher Sicht verliefen Aufzug und Abschlussveranstaltung absolut friedlich: Die Einsatzkräfte mussten lediglich zwei Personen kontrollieren und einen Platzverweis aussprechen. Während des Aufzugs durch die Innenstadt führten einige Teilnehmende zu jeweils zwei Zeitpunkten Sitzblockaden durch, die sich gegen eine Gegenversammlung richteten. An dieser Gegenversammlung nahmen in der Spitze lediglich fünf Personen teil. Die Sitzblockaden lösten sich jeweils ohne polizeiliche Maßnahmen zeitnah von selbst auf.



Die Polizei blickt zufrieden auf einen rundum friedlichen und vielfältigen Christopher Street Day zurück und bedankt sich für das respektvolle Miteinander sowie die freundlichen Gespräche während des Aufzugs und an unserem Infostand.



