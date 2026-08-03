Challenge Accepted? Stell dich dem Sporttest bei der Polizeiinspektion Prüm



Gemeinsam mit echten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten absolvierst du den Sporttest und erhältst so einen realistischen Eindruck der Anforderungen. Zusätzlich erwartet dich ein abwechslungsreiches Bodyweight-Workout aus dem Trainingsalltag der Polizei.

Natürlich werden dir auch alle Fragen rund um den Polizeiberuf und die Einstiegsmöglichkeiten beantwortet.



Du willst dich beweisen? Dann melde dich an unter pipruem.einstellungsberatung@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06551/9420.

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Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de





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