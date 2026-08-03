Gemeinsam mit echten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten absolvierst du den Sporttest und erhältst so einen realistischen Eindruck der Anforderungen. Zusätzlich erwartet dich ein abwechslungsreiches Bodyweight-Workout aus dem Trainingsalltag der Polizei.
Natürlich werden dir auch alle Fragen rund um den Polizeiberuf und die Einstiegsmöglichkeiten beantwortet.
Du willst dich beweisen? Dann melde dich an unter pipruem.einstellungsberatung@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06551/9420.
Weitere Infos findest du auch auf www.polizei.rlp.de/karriere/veranstaltungen
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54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
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Challenge Accepted? Stell dich dem Sporttest bei der Polizeiinspektion Prüm
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