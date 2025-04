CarFriday - Prävention trifft PS: Polizei zieht Bilanz

Für viele Auto-, Tuning- und Motorsportbegeisterte startete mit Karfreitag, dem 18. April, die Saison. Mit gezielten Kontrollen und einem klaren Fokus auf Verkehrssicherheit zieht die Polizei nun eine Bilanz.



Größter Anziehungspunkt in Rheinland-Pfalz ist dabei der Nürburgring.

Auch wenn ein Großteil der Fahrer*innen sich regelkonform verhält, kommt es beim An- und Abreiseverkehr zu Treffen und Veranstaltungen häufig zu Geschwindigkeitsverstößen, Lärmbelästigungen und illegale Autorennen, verursacht durch "Poser" und "Raser".



Die Polizei führte daher im gesamten Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Trier Schwerpunktkontrollen durch. Ziel war es nicht, die Feierlaune zu trüben, sondern für verantwortungsbewusstes Verhalten zu sensibilisieren. Die Aufklärung und Sicherheit standen hier im Mittelpunkt, ganz nach dem Motto: Tuning ja, aber im gesetzlichen Rahmen. Hier wird unter anderem auf die Kampagne "TUNE IT! SAFE!", die vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur getragen wird, hingewiesen.



Im Polizeipräsidium Trier stehen illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen, Posing und illegale Straßenrennen bereits seit längerer Zeit im Fokus. Dazu gehören beispielsweise Ordnungswidrigkeiten auf Grund von Veränderungen an Kraftfahrzeugen, zu beanstandende Fahrweisen sowie Straftaten wie das Fahren ohne Fahrerlaubnis oder illegale Straßenrennen, aber auch Hinweise und Beschwerden aus der Bevölkerung, denen die Polizei nachgehen.



Car-Friday Ergebnisse in Zahlen:



- Über 215 Fahrzeuge kontrolliert



- 24 Strafanzeigen wurden eingeleitet, davon 10 wegen

Urkundenfälschung



- 78 Ordnungswidrigkeiten, davon 53 Mal Erlöschen der

Betriebserlaubnis



Die Polizei lobt die Mehrheit der Autofans, die mit geprüften Umbauten und einem respektvollen Miteinander überzeugten.



