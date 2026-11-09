Call-Center-Betrug: Zwei Tatverdächtige festgenommen



Der Anrufer gab sich als Staatsanwalt aus und behauptete in der Gegend sei eine Einbrecherbande aktiv, die auch plane bei der 69-Jährigen einzubrechen.

Sie solle nun all ihr Bargeld und ihre Wertsachen an den vermeintlichen Staatsanwalt übergeben, um diese so vor den Einbrechern in Sicherheit zu bringen.



Die Frau erkannte den Betrugsversuch und verständigte noch während sie mit den Betrügern in Kontakt stand die Polizei. So gelang es den Ermittlern zwei Tatverdächtige, die wenig später zur vereinbarten Abholung von Bargeld und Wertgegenständen vor Ort erschienen, vorläufig festzunehmen.



Der beiden Männer im alter von 20 und 46 Jahren wurden am Donnerstag, dem 5. November, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt.

Dieser erließ Haftbefehl gegen beide Tatverdächtigen. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an.

So schützen Sie sich vor Telefonbetrug:



- Legen Sie sofort auf! Das ist nicht unhöflich, sondern

ermöglicht Ihnen, durchzuatmen und sich neu zu sortieren



- Kontaktieren Sie eine Person Ihres Vertrauens unter einer Ihnen

bekannten Telefonnummer



- Geben Sie niemals Informationen über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse preis



- Übergeben Sie niemals Geld bzw. Wertgegenstände an Unbekannte



- Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein

Anruf verdächtig vorkommt



- Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer

geworden sind



- Bereiten Sie sich gedanklich auf solche Anrufe vor



- Vereinbaren Sie innerhalb der Familie oder mit weiteren

Angehörigen und Freunden ein Kennwort zur Identifizierung am Telefon



- Ändern Sie Ihren Telefonbucheintrag, indem Sie Ihren Vornamen

kürzen oder streichen lassen. Ggf. löschen Sie Ihren gesamten

Eintrag. Seien Sie sparsam mit der Weitergabe Ihrer Daten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle

Marc Fleischmann

Telefon: 0651 983 40021

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

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